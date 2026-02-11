WhatsApp фактически полностью заблокировали в России

Мессенджер WhatsApp оказался фактически полностью заблокирован на территории России. Домен сервиса исчез из списка DNS-серверов Роскомнадзора. До этого из базы также был удален домен YouTube.

Речь идет о Национальной системе доменных имен (НСДИ), которая была создана после вступления в силу «закона о суверенном Рунете». Именно из нее и был удален домен WhatsApp. При этом в других DNS-серверах он по-прежнему числится.

Обойти ограничения через альтернативные DNS внутри страны невозможно. Согласно действующему законодательству, российские интернет-провайдеры обязаны подключаться к НСДИ.

Напомним, ограничивать работу WhatsApp начали несколько месяцев назад. В августе 2025 года была заблокирована функция голосовых вызовов, а в октябре сообщалось о частичных ограничениях. Через месяц Роскомнадзор отчитался о введении новых ограничений в отношении WhatsApp. В ведомстве отметили, что мессенджер используется «для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан».