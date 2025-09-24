В WhatsApp появился встроенный переводчик сообщений

В WhatsApp появилась долгожданная и полезная функция — встроенный переводчик сообщений. Теперь пользователи могут переводить их прямо в чатах, не выходя из приложения.

Новая функция доступна для пользователей на Android и iOS. Чтобы перевести сообщение, нужно просто нажать на него и удерживать, а затем в появившемся меню выбрать «Перевести».

На устройствах с Android есть дополнительная опция: можно включить автоматический перевод всех входящих сообщений в чате.

Список доступных языков пока небольшой, но русский язык в нем есть. В настоящий момент пользователям Android доступно шесть языков: английский, испанский, хинди, португальский, русский и арабский. Пользователям iPhone — более 19 языков.

Разработчики WhatsApp отмечают, что все данные остаются конфиденциальными, так как перевод происходит прямо на вашем телефоне.