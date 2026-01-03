В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов | The GEEK
close
Новости

В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов

Мессенджер получил первое в 2026 году обновление.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:53

Команда Telegram представила первое обновление мессенджера в 2026 году. В новой версии появились пересказы длинных постов с помощью искусственного интеллекта, а также дополненный дизайн с эффектом «жидкого стекла» для пользователей iOS.

Теперь при просмотре длинных публикаций в каналах можно быстро перейти к их краткому содержанию. Это позволяет за несколько секунд понять суть материала и не тратить время на чтение всего текста.

Для работы этой функции Telegram использует модели с открытым исходным кодом на базе сети Cocoon. Это децентрализованная платформа, разработанная с упором на конфиденциальность. Все запросы в Cocoon шифруются, поэтому данные пользователей остаются защищёнными.

Кроме того, Telegram для iOS теперь полностью поддерживает визуальный стиль Liquid Glass («жидкое стекло»). Прозрачные элементы и мягкие эффекты преломления света появились во всех разделах приложения.

Управлять визуальными эффектами можно в настройках по пути Настройки → Энергосбережение. Это позволяет снизить нагрузку на устройство, сэкономить заряд батареи и повысить производительность.

id·217200·20260103_2054
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp
«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф
В Max зафиксирован масштабный сбой: проблемы со входом, сообщениями и звонками
В Telegram появился вход без SMS: мессенджер перешёл на ключи доступа
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
Вышло приложение WhatsApp для Apple Watch
В России ограничили регистрацию пользователей в Telegram и WhatsApp
РКН начал ограничивать работу Telegram и WhatsApp в России
Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры