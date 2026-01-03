В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов

Команда Telegram представила первое обновление мессенджера в 2026 году. В новой версии появились пересказы длинных постов с помощью искусственного интеллекта, а также дополненный дизайн с эффектом «жидкого стекла» для пользователей iOS.

Теперь при просмотре длинных публикаций в каналах можно быстро перейти к их краткому содержанию. Это позволяет за несколько секунд понять суть материала и не тратить время на чтение всего текста.

Для работы этой функции Telegram использует модели с открытым исходным кодом на базе сети Cocoon. Это децентрализованная платформа, разработанная с упором на конфиденциальность. Все запросы в Cocoon шифруются, поэтому данные пользователей остаются защищёнными.

Кроме того, Telegram для iOS теперь полностью поддерживает визуальный стиль Liquid Glass («жидкое стекло»). Прозрачные элементы и мягкие эффекты преломления света появились во всех разделах приложения.

Управлять визуальными эффектами можно в настройках по пути Настройки → Энергосбережение. Это позволяет снизить нагрузку на устройство, сэкономить заряд батареи и повысить производительность.