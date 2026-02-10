Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России

Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, не защищает персональные данные и не вводит реальные меры противодействия мошенничеству. Об этом рассказали RT в Роскомнадзоре, комментируя информацию о замедлении работы мессенджера в России.

«В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — Роскомнадзор.

Для сервисов, которые систематически игнорируют требования закона, предусмотрен механизм постепенных ограничений, отметили в РКН. При этом их могут снять, если нарушения будут устранены.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram на территории России.