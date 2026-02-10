Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России | The GEEK
close
Новости

Роскомнадзор подтвердил ограничение работы Telegram в России

Теперь официально. От мессенджера требуют соблюдения российских законов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:41

Telegram по-прежнему не исполняет требования российского законодательства, не защищает персональные данные и не вводит реальные меры противодействия мошенничеству. Об этом рассказали RT в Роскомнадзоре, комментируя информацию о замедлении работы мессенджера в России.

«В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан»,

— Роскомнадзор.

Для сервисов, которые систематически игнорируют требования закона, предусмотрен механизм постепенных ограничений, отметили в РКН. При этом их могут снять, если нарушения будут устранены.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Роскомнадзор начал замедлять Telegram на территории России.

id·219259·20260210_1541
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
Пользователи Telegram в России второй день жалуются на сбои
Telegram на Android получил крупный редизайн интерфейса
Смартфон Xiaomi едва не устроил пожар в российском общежитии
Белый список сайтов
Белый список сайтов в России. Полный перечень доступных сервисов
Банкам ужесточили условия попадания в «белый список» сайтов
Apple повысит цены в российском App Store из-за роста НДС до 22%
Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
Как вернуть уведомления о днях рождения в Telegram на Android
«Википедию» могут частично заблокировать в России
ФСБ разрешат отключать в России интернет и мобильную связь
Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года
Запретить нейросети для раздевания по фото хотят в России
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России
WhatsApp окончательно заблокируют в России в 2026 году
В Telegram добавили ИИ-функцию краткого пересказа постов
Суд отказался рассматривать иск россиян к РКН из-за блокировки звонков в Telegram и WhatsApp
Пользователи WhatsApp и Telegram подали иск к Роскомнадзору из-за ограничений звонков
«iMessage невозможно заблокировать». Вокруг сервиса Apple снова возник миф
В Max зафиксирован масштабный сбой: проблемы со входом, сообщениями и звонками
В Telegram появился вход без SMS: мессенджер перешёл на ключи доступа

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры