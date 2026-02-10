РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России | The GEEK
РБК: Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России

Сразу несколько источников заявили о введении новых ограничений против мессенджера.
Редакция The GEEK сегодня в 13:46

Роскомнадзор принял решение начать работу по замедлению мессенджера Telegram в России, пишет РБК со ссылкой сразу на несколько источников.

По словам собеседников издания, ведомство планирует приступить к частичной блокировке работы сервиса уже с 10 февраля. Один из источников утверждает, что замедление Telegram уже началось.

Официально Роскомнадзор о введении ограничений в отношении Telegram не сообщал.

Напомним, в августе 2025 года в России ограничили звонки в Telegram и WhatsApp. Роскомнадзор объяснил это решение тем, что мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, которые используют мошенники, а также лица, причастные к диверсионной и террористической деятельности.

Через месяц Роскомнадзор сообщил о частичных ограничениях Telegram и WhatsApp для борьбы с преступниками. А уже в начале 2026 года в Госдуме заявили, что Telegram начали замедлять из-за недостаточно быстрой блокировки анонимных каналов. Тогда в Роскомнадзоре это опровергли и сообщили, что новых ограничительных мер не применяют. Но спустя некоторое время сенатор Артём Шейкин подтвердил введение ограничений против мессенджера.

9 и 10 февраля пользователи в России массово жаловались на сбои в работе Telegram. Это подтверждают данные сервисов Downdetector и «Сбой.рф». Аналогичные жалобы фиксировались также в январе и конце декабря.

