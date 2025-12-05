Госуслуги тестируют обязательную привязку к мессенджеру Max: вход по SMS уходит в прошлое | The GEEK
close
Новости

Госуслуги тестируют обязательную привязку к мессенджеру Max: вход по SMS уходит в прошлое

Ведомство объясняет изменения ростом мошенничества, связанным с перехватом сообщений.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:40

Минцифры подтвердило плановый уход от SMS-кодов при входе в мобильное приложение Госуслуг. Уведомления об обязательной привязке мессенджера Max начали появляться у части пользователей, что сразу привлекло внимание профильных сообществ. Судя по сообщениям, система предлагает подключить Max для получения кодов подтверждения входа без возможности пропустить настройку. На веб-версии авторизация по SMS пока работает.

Поведение уведомлений заметно различается у разных групп пользователей. В некоторых случаях приложение всё ещё принимает одноразовые коды или SMS, а в других уже требует привязать Max. Похоже на поэтапный запуск обновления или тестовую выборку. Есть версия, что требование появляется у тех, кто не активировал одноразовый код из приложения-генератора. После включения такого метода привязывать мессенджер не просят.

Настройки безопасности можно изменить через веб-версию. Нужно перейти в Профиль > раздел «Безопасность» «Вход с подтверждением» > «Выбрать другой способ». Затем пользователь добавляет Госуслуги в приложение-генератор, например Google Authenticator или «Яндекс Ключ», сканирует QR-код и вводит появившийся шестизначный пароль.

После появления первых сообщений Минцифры пояснило, что постепенный отказ от SMS касается только мобильных устройств. Причина — рост числа мошеннических операций, связанных с перехватом и подменой сообщений. На данный момент предлагается использовать несколько альтернатив: коды, приходящие через Max, одноразовые пароли из приложения-генератора или биометрию. SMS оставляют как вариант подтверждения для десктопной версии.

Двухфакторная аутентификация стала обязательной ещё осенью 2023 года. Пользователи могут выбирать между разными типами подтверждения, но ведомство продолжает смещать акценты в сторону более защищённых методов. Ещё в 2025 году Минцифры заявляло, что одноразовые коды через Max проходят тестирование.

id·215912·20251205_1840
Минцифры обновило «белый список» сайтов, доступных при отключении мобильного интернета
snapchat
Snapchat заблокировали в России
facetime
Роскомнадзор начал блокировать FaceTime в России
Роскомнадзор заблокировал Roblox в России
Роскомнадзор предупредил о полной блокировке WhatsApp
Смартфоны в России подорожают из-за техсбора. Точная ставка пока обсуждается
В России к 5G смогут подключаться iPhone и другие зарубежные смартфоны
Apple начала ограничивать поставки iPhone в Россию
YouTube полностью заменят в России, заявили в Госдуме
Обновили «белый список» сайтов, работающих без мобильного интернета. Telegram там снова не появился

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  2. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  3. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  4. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  5. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  6. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры
Смотреть все обзоры