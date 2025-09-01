Telegram выпустил крупное обновление: музыка в профиле, новые темы чатов и дизайн профиля

Telegram обновился до версии 11.15 и получил несколько заметных нововведений. В мессенджере появилась возможность транслировать музыку в профиле, новые настройки оформления, а также расширенные возможности для работы с подарками и стикерами.
Основные нововведения Telegram версии 11.15
- Музыка в профиле — теперь пользователи могут добавить песню в свой профиль одним нажатием в плеере. Трек будет отображаться в отдельной панели под фото. После добавления музыки автоматически создается плейлист, который включает предыдущие песни.
- Новый дизайн профиля на Android — профили на Android получили обновленный интерфейс с плавной анимацией.
- Настройка вкладки профиля — пользователи могут выбрать, какая вкладка будет открываться первой: истории, коллекция подарков или другие разделы.
- Темы чатов на основе подарков — владельцы коллекционных подарков, таких как Plush Pepe, Precious Peach, Durov’s Caps или Heart Locket, получили возможность устанавливать уникальные фоны для чатов, созданные специально по мотивам этих предметов.
- Улучшение подарков для друзей — теперь можно помогать другим пользователям улучшать их подарки, оплачивая недостающие звезды. Для удобства добавлен фильтр «Не улучшенные» и кнопка «Улучшить следующий».
- Цена перепродажи и статистика — в описании подарков появилась информация о примерной цене перепродажи, а также статистика по аналогичным предметам на Маркетплейсе Telegram.
- Мини-приложение для стикеров — новый бот @Stickers позволяет прямо в Telegram создавать стикеры и эмодзи, управлять наборами и отслеживать статистику их использования.
Комментарии в Telegram