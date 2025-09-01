Telegram выпустил крупное обновление: музыка в профиле, новые темы чатов и дизайн профиля

Telegram обновился до версии 11.15 и получил несколько заметных нововведений. В мессенджере появилась возможность транслировать музыку в профиле, новые настройки оформления, а также расширенные возможности для работы с подарками и стикерами.

Основные нововведения Telegram версии 11.15

Музыка в профиле — теперь пользователи могут добавить песню в свой профиль одним нажатием в плеере. Трек будет отображаться в отдельной панели под фото. После добавления музыки автоматически создается плейлист, который включает предыдущие песни.

Новый дизайн профиля на Android — профили на Android получили обновленный интерфейс с плавной анимацией.

Настройка вкладки профиля — пользователи могут выбрать, какая вкладка будет открываться первой: истории, коллекция подарков или другие разделы.

Темы чатов на основе подарков — владельцы коллекционных подарков, таких как Plush Pepe, Precious Peach, Durov’s Caps или Heart Locket, получили возможность устанавливать уникальные фоны для чатов, созданные специально по мотивам этих предметов.

Улучшение подарков для друзей — теперь можно помогать другим пользователям улучшать их подарки, оплачивая недостающие звезды. Для удобства добавлен фильтр «Не улучшенные» и кнопка «Улучшить следующий».

Цена перепродажи и статистика — в описании подарков появилась информация о примерной цене перепродажи, а также статистика по аналогичным предметам на Маркетплейсе Telegram.