Госдума: Telegram могут заблокировать в России к сентябрю 2026 года

Telegram могут заблокировать в России по схеме YouTube уже к сентябрю 2026 года, к периоду проведения выборов. Такой прогноз озвучил в беседе с НСН зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

По его словам, даже в случае ограничений часть аудитории мессенджера сохранится. В качестве примера Делягин привел Instagram (принадлежат Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). По его оценке, после блокировки там осталось около половины пользователей.

Делягин подчеркнул, что бизнесу в текущих условиях необходимо искать возможности для работы и развития, трезво оценивая ситуацию и адаптируясь к изменениям.

При этом парламентарий уточнил, что не располагает инсайдерской информацией о возможной блокировке Telegram и озвученное мнение является его личным предположением.

Ранее депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил, что Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России. На этом фоне у пользователей начались проблемы с загрузкой видео. Позже в ведомстве опровергли это заявление. Но спустя несколько дней слова сенатора Артема Шейкина, который говорил о введение новых ограничений против мессенджера, в РКН назвали «исчерпывающими».