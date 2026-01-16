Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России | The GEEK
Роскомнадзор начал замедлять Telegram в России

Взаимодействия с российскими властями недостаточно, заявили в Госдуме.
Редакция The GEEK сегодня в 16:01

Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram в России из‑за медленной блокировки анонимных каналов. Об этом рассказал НСН депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Россияне начали массово жаловаться на проблемы в популярном мессенджере. В частности, речь идет о медленной загрузке видео и больших медиафайлов.

Свинцов отметил, что Telegram взаимодействует с правительством России, но этого недостаточно. Проблема в том, что анонимные каналы продолжают публиковать «откровенное вранье и искажение фактов».

«Речь идет не только об СВО, но, например, финансовая информация. Разгоняется через каналы определенная информация, на основе которой происходит покупка и продажа акций на бирже, что приводит тоже к манипуляциям. Это все на самом деле очень серьезно»,

— депутат Госдумы Андрей Свинцов.

По словам парламентария, частичными ограничениями Роскомнадзор сигнализирует о нарушениях и дает платформе время внести изменения. Если Telegram устранит нарушения, замедление работы мессенджера будет снято. Свинцов добавил, что цель — полностью отказаться от анонимности в интернете в России.

Ранее Свинцов заявил, что мессенджер WhatsApp может быть окончательно заблокирован на территории России в 2026 году.

