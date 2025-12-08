В Max зафиксирован масштабный сбой: проблемы со входом, сообщениями и звонками

У пользователей Max утром 8 декабря наблюдались массовые проблемы в работе сервиса. По данным Downdetector, за последний час поступило около 1000 жалоб, за сутки — 1382.

Сбой начался примерно в 09:15 по московскому времени. Наибольшая концентрация обращений зафиксирована в Калмыкии, Курской, Новосибирской, Тюменской областях и на Алтае.

Пользователи сообщают о невозможности войти в профиль, отправлять сообщения, воспроизводить голосовые и совершать звонки.

В пресс-службе Max Frank Media ответили, что сервис «работает в штатном режиме», однако фактические данные от пользователей указывают на продолжающиеся нарушения работы отдельных функций.