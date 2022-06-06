Представлен MacBook Pro на чипе M2 с Touch Bar

Компания Apple на проходящей WWDC 2022 анонсировала не только новые операционные системы iOS 16 и watchOS 9 для своих устройств, а также неожиданно показала новые MacBook Air с экраном на 13,6 дюймов и MacBook Pro на чипе M2 с Touch Bar.

Новый 13-дюймовый MacBook Pro с процессором M2 обзавёлся поддержкой оперативной памяти до 24 ГБ и SSD до 2 ТБ. По словам Apple, ноутбук может проработать при воспроизведении видео около 20 часов.

Дизайн, экран и клавиатура остались без изменений. Единственное, сохранился достаточно спорный Touch Bar.

Новый MacBook Pro на M2 появится в США в июле по цене $1299 (около 80 213 рублей).

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