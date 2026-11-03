Стало известно реальное время автомомной работы iPad Mini 8

Недавно вышедший iPad mini 8 с процессором A20 Pro проработал 14 часов 24 минуты в тесте автономности Tom’s Guide. Испытание включало непрерывный веб-сёрфинг по Wi-Fi при яркости экрана 150 нит.

Авторы теста уточнили, что успели выполнить только один прогон вместо обычных трёх, по которым рассчитывают среднее. Поэтому результат пока предварительный.

Для обоих поколений Apple заявляет до 10 часов веб-сёрфинга по Wi-Fi. Предыдущий iPad mini 7 продержался в таком испытании 10 часов 36 минут.

Батарея новой модели немного меньше, чем у предшественника. Возможное объяснение результата — энергоэффективность A20 Pro и OLED-дисплея при отображении тёмного контента, но эта гипотеза требует проверки. В планшете установлен сотовый модем C2, однако испытание проводили по Wi-Fi.

Продажи iPad mini 8 начнутся в пятницу. В США планшет будет стоить от $699.