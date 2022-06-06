Apple представила iOS 16

Компания Apple на сегодняшней конференции для разработчиков WWDC 2022 анонсировала новую iOS 16 для актуальных iPhone. Система получила множество нововведений и различных функций. Собрали самые важные.

Появился настраиваемый экран блокировки. Теперь пользователь может максимально персонализировать свой экран блокировки и использовать для этого различные цветные шрифты или выводить полезную для себя информацию.

Кроме того, появилась долгожданная поддержка виджетов. Например, можно вывести актуальную погоду, плеер и кольца активности. Все уведомления будут собираться в общую группу внизу экрана.

Режим «Фокусирование» получил новые настройки внешнего вида и разнообразные профили.

В приложение «Сообщения» добавили возможность отредактировать уже отправленное сообщение или удалить его у себя и собеседника. Если использовать голосовой ввод, то клавиатура будет оставаться на экране для внесения быстрых изменений.

Приложение «Фото» обзавелось встроенным переводчиком. Достаточно выбрать текст на фото или видео и активировать функцию перевода. Скорее всего, русский язык так и не появится.

Карты обзавелись более детальной 3D-поддержкой значимых объектов и выводом панорамы, но пока для некоторых мест в США. Также были проработана карты других стран.

В опции «Семейный доступ» появилась настройка детской учетной записи, запросам на покупку контента и автоматическим расширением возможностей учетной записи при взрослении детей.

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