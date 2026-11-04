iPhone Duo получил чехол от Moft с держателем для пальцев

Moft представила Dynamic Folio Case для складного iPhone Duo. Чехол крепится защёлками и защищает заднюю панель, края и внешний экран смартфона.

Крышку можно сложить в держатель для пальцев или подставку для вертикального и горизонтального положения. Есть и режим для отдыха: в нём смартфон располагается под углом, чтобы им было удобнее пользоваться лёжа.

Предзаказ открыт в интернет-магазине Moft и обойдется все удовольствие в 90 долларов. Отправку первым покупателям, планируют начать в середине декабря. Чехол предложат в тёмно-синем цвете и сочетании оттенков Misty Cove и Sapphire.

Более дешёвый Dynamic Folio стоит 70 долларов и крепится к задней панели магнитами, поэтому его легче снимать. Оба аксессуара защищают внешний экран, но версия Case дополнительно прикрывает заднюю панель и края смартфона.