Apple представила watchOS 9

Компания Apple на сегодняшней конференции для разработчиков WWDC 2022 анонсировала новую iOS 16 и систему watchOS 9 для Apple Watch.

Обновление системы добавляет 4 новых циферблата. Также появилось 3 новых метрики: вертикальные колебания, длина шага и мониторинг зон пульса.

Часы наконец-то научились самостоятельно отслеживать фазы сна и следить за историей нерегулярного сердечного ритма.

Алгоритмы системы помогут следить за временем и регулярностью принятия лекарств, а также об их совместимости.

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