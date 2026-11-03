Наушники AirPods Pro 4 с камерами могут выглядеть вот так
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Наушники AirPods Pro 4 с камерами могут выглядеть вот так

Концептуальные изображения и видео первых наушников Apple ориентированных на взаимодействие с ИИ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:57
Наушники AirPods Pro 4 с камерами могут выглядеть вот так

Пока Apple продолжает разработку премиальных AirPods со встроенными камерами, дизайнеры, используя инсайдерскую информацию создают концепт-рендеры грядущей новинки. Сегодня 3D-художник Asher Dipps поделился своими концептуальными изображениями и видео наушников AirPods Pro 4 ориентированных на взаимодействие с искусственным интеллектом.

Ожидается, что камеры в AirPods Pro 4 будут задействованы для работы Visual Intelligence, они позволят Siri анализировать окружающую обстановку и предоставлять пользователю контекстную информацию. При этом, Apple скорее всего не предоставит возможность делать фотографии и записывать видео с помощью наушников.

Среди других возможных функций — управление жестами рук в воздухе, автоматическое переключение звука в зависимости от направления внимания пользователя и навигационные подсказки от Siri. Также возможно будет возможность фонового сбора информации об окружающей обстановке для улучшения контекстных ответов голосового помощника.

По инсайдерской информации, Apple может представить наушники AirPods с камерами уже в следующем году.

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