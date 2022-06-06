Apple анонсировала MacBook Air на M2

Компания Apple на проходящей WWDC 2022 анонсировала не только новые операционные системы iOS 16 и watchOS 9 для своих устройств, а также неожиданно показала новый MacBook Air с экраном на 13,6 дюймов.

В плане дизайна ноутбук получил тонкий корпус всего в 11,3 мм, экран на 13,6 дюйма, вырез для камеры в дисплее и четыре классических цвета.

В качестве начинки используется мощный процессор Apple M2.

На место вернулся магнитный разъём для зарядки MagSafe и появилась поддержка быстрой зарядки. За 30 минут ноутбук может зарядиться на 50%, а общее время автономной работы от одного полного заряда составляет около 18 часов.

Продажи MacBook Air на M2 начнутся в июле по цене $1199 (около 74 038 рублей).

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