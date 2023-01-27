8 способов избавиться от тормозов в Windows 11

Тормозит Windows 11 по разным причинам, но на всё есть свое решение. В данном материале создатель «Блога системного администратора» Игорь Позняев предлагает разобраться с проблемой и рассказывает об эффективных способах её исправления.

Повреждены файлы ОС — поправим в командной строке

Системные файлы Windows могли повредиться при работе. Из-за ошибок, неправильных действий пользователя и по разным другим причинам. Или же из-за установки проблемного софта, а также «игрушек». Итог печален — ноутбук или настольный ПК тормозит или система загружается очень долго. Поступим как ИТ-шники — поправим системные файлы в командной строке. Применим штатные утилиты Windows 11, которые проверят системные файлы, а затем исправят.

Откройте окно поиска системы — используйте сочетание клавиш Win+S. Наберите в поисковой строке:

командная строка

Кликните правой кнопкой мыши по найденному приложению. Запустите командную строку с правами админа.

Начните с команды восстановления работоспособности DISM:

DISM.exe/Online/Cleanup-Image/Restorehealth

Затем: sfc /scannow. Утилита выявит поврежденные файлы. Заменит исправными из хранилища. Процесс потребует времени. Наберитесь терпения и не прерывайте.

Когда процесс завершен — закройте командную строку и перезагрузите компьютер.

Обновите Windows

Поддерживайте ОС в актуальном состоянии. Microsoft регулярно выпускает накопительные обновления системы. Повышают безопасность Windows. Исправляют известные ошибки. Способствуют сохранению высокой эффективности и производительности.

Кликните правой кнопкой мыши на «Пуске». Затем — по пункту «Параметры» для перехода к настройкам ОС.

Откройте на левой панели группу параметров «Центр обновления Windows». Кликните по «Проверить наличие обновлений».

Если доступны свежие обновления — загрузите.

Включите контроль памяти

Временные ненужные файлы замедляют работу компьютера. Включите функцию Контроль памяти, которая регулярно удаляет ненужные файлы, включая предыдущие установочные, временные файлы из приложений и многое другое с вашего ПК. И повышает производительность компьютера.

Нажмите Win+I на клавиатуре. В левой панели «Параметров» выберите раздел «Система». Кликните по плитке «Память». Прокрутите до надписи «Управлении хранилищем». Включите опцию «Контроль памяти» — сместите переключатель вправо.

Почистите Автозагрузку от лишних программ

Вместе с Windows 11 запускается ряд приложений и служб. Вы можете даже не знать о них. Такой софт зачастую полез в Автозагрузку при установке. Итогом становится длительная загрузка системы. Удалите лишний софт из Автозагрузки.

Кликните правой кнопкой мыши по «Пуску». Кликните по «Диспетчеру задач» в меню.

Нужная вам вкладка диспетчера — «Автозагрузка». Содержит перечень программ и служб, которые запускаются при каждом старте системы. Правой кнопкой мыши кликните на программе, которую хотите «выкинуть» из Автозагрузки. Выберите «Отключить». Повторите действие для каждого приложения, если не желаете, чтобы оно стартовало вместе с Windows.

Несвежий драйвер графики

Старые драйверы ведут к уйме проблем на ПК. Из-за них могут возникать синие экраны (BSOD). А Windows 11 периодически виснет. Заметили, что система стала грузиться дольше, чем прежде? Игры тормозят или работают с проблемами? Не исключено, что виной тому древний драйвер видеоадаптера. Нажмите одновременно клавиши Win+X. Из меню перейдите в «Диспетчер устройств».

Перейдите в категорию «Видеоадаптеры». Кликните правой кнопкой мыши графическую карту, которую вы используете. Выберите «Обновить драйвер».

Произведите «Автоматический поиск драйверов».

Умный софт проверит наличие свежих обновлений драйверов. Если есть обновление — автоматически загрузит и поставит на ваш ПК последнюю версию.

Это простой вариант, но если вы знаете точную модель своей видеокарты и версию операционной системы, то можете скачать самый свежий драйвер с официального сайта производителя и установить его. Во время установки отметив галочкой пункт «Чистая установка». Всего три производителя графики: Nvidia, AMD и Intel.

Выполните чистую загрузку Windows 11

Выполните чистую загрузку — загрузите без стороннего софта и сервисов. Запуск ОС в данном режиме поможет вам выявить программные компоненты, которые отвечают за медленный запуск системы. Нажмите клавиши Win+R. Введите msconfig в строке «Открыть:» диалогового окна «Выполить». Кликните «ОК» в нижней части окна.

Стартует окно «Конфигурация системы». Нужная вам вкладка — «Службы». Активируйте опцию «Не отображать службы Microsoft». Нажмите «Отключить все».

Следующим шагом откройте «Автозагрузку». Кликните ссылку «Открыть диспетчер задач».

Кликните правой кнопкой мыши приложения, которые вы не хотите открывать во время запуска. Выберите «Отключить» для каждого.

Выйдите из диспетчера задач и перезагрузите компьютер. ПК запускается только с основными службами. Если вы заметили, что чистая загрузка улучшает время загрузки — повторяйте процесс. Поочередно подключайте программы и службы. В конечном итоге — выявите тот программный компонент, который вызвал медленную загрузку.

Избавьте ОС от вирусов

Систему могли поразить вирусы или вредоносный софт. В итоге ОС работает неправильно и может медленно загружаться. А также тормозят игры и приложения. Проверьте систему антивирусом. Применяйте проверенное стороннее антивирусное ПО регулярно. Сканируйте ОС на присутствие вредоносного софта. Очищайте и система будет максимально продуктивна. Можете применять и встроенную программу — Защитника Windows.

Самыми оптимальными бесплатными решениями по праву считаются Kaspersky Virus Removal Tool и Dr.Web CureIt!. Они не нуждаются в установке и могут сканировать систему параллельно с вашим антивирусом. Но имейте в виду, что оптимальнее запускать утилиты в безопасном режиме.

Используйте SSD вместо HDD

А теперь главный совет. Если вы все еще используете старый жесткий диск, пришло время заменить его на твердотельный накопитель. SSD намного быстрее, чем HDD. Уточните у технических специалистов сервиса, можно ли установить SSD на ваш ПК.