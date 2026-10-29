Культовая Saints Row: The Third вышла на Android и iOS со всеми дополнениями

Студия Feral Interactive выпустила Saints Row: The Third Remastered для iOS и Android. Полноценная версия криминального экшена с открытым миром теперь доступна на смартфонах и планшетах.

Мобильный порт включает оригинальную кампанию и все дополнения из ПК-версии, включая Genkibowl VII, Gangstas in Space и The Trouble with Clones. Также доступны дополнительные виды оружия, транспорт и костюмы.

Управление адаптировали под сенсорные экраны, предусмотрена поддержка геймпадов, клавиатуры и мыши. Размер игры в App Store составляет около 21 ГБ.

Стоимость Saints Row: The Third Remastered составляет $19,99 (около 1600 рублей). В российских регионах App Store и Google Play игра недоступна.