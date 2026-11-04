Macronix прекращает выпуск ROM-чипов для картриджей
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Macronix прекращает выпуск ROM-чипов для картриджей Nintendo Switch и Switch 2

Доля ROM-чипов в продажах Macronix за год упала с 26% до 5%.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:14
Macronix прекращает выпуск ROM-чипов для картриджей Nintendo Switch и Switch 2

Macronix прекращает выпуск ROM-чипов для картриджей Nintendo Switch и Switch 2. Производство планируют полностью свернуть к концу третьего квартала 2026 финансового года.

Macronix давно поставляет компоненты Nintendo. Как рассказал аналитик Дэвид Гибсон, компания переведёт мощности на производство памяти NOR и eMMC.

Nintendo получает часть компонентов от Rohm Co. (Oki Semiconductor). Уход крупного партнёра всё равно усилит давление на и без того напряжённые поставки, поэтому физические игры могут подорожать.

Гибсон предполагает, что в таких условиях издатели, включая Nintendo, станут чаще выпускать игры на Game-Key Cards. От физических игр Nintendo отказываться не собирается: компания заявила об этом около месяца назад.

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