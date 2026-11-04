Стали известны ключевые характеристики базового iPhone 18

На весенней презентации Apple состоится дебют смартфонов iPhone 18e, iPhone Air 2 и базового iPhone 18, ключевыми характеристиками последнего сегодня поделился авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По словам информатора, iPhone 18 получит 2-нанометровый чип A20, 6.3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, который сохранит «пилюлю» Dynamic Island со встроенным Face ID. Основной блок камер будет состоять из двух сенсоров — главный на 48 Мп и широкоугольный. Также ожидается увеличенный аккумулятор относительно iPhone 17 (3692 мАч), но точная ёмкость не сообщается.

Что касается цены, инсайдер ожидает, что iPhone 18 будет стоить дороже iPhone 17, который в США продаётся от 799 долларов (65 258 ₽).