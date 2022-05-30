MacBook Air с M2 покажут на WWDC 2022

На грядущей конференция WWDC 2022 могут быть представлены очередные новинки Apple. Информацией поделился Марк Гурман из Bloomberg.

По словам Гурмана, Apple на мероприятии покажет iOS 16 с функцией Always-On Display и новый MacBook Air с процессором M2 – единственная «железная» новинка, которая будет на презентации.

Горячо обсуждаемые очки смешенной реальности не будут показаны на WWDC 2022 и это несмотря на то, что Apple через дочернюю компанию зарегистрировала торговую марку RealityOS. Хотя есть вероятность, что новая операционная система RealityOS будет показана для разработчиков.

Конференция WWDC 2022 пройдёт уже на следующей недели 6 июня.

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