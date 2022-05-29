Apple зарегистрировала торговую марку RealityOS для MR–гарнитуры

Никому не известная компания «Realityo Systems LLC» зарегистрировала торговую марку RealityOS. На это обратил внимание Дизайнер Паркер Ортолани.

Заявка на регистрацию была подана 8 декабря 2021 года, а в качестве категорий указаны «периферийные устройства», «программное обеспечение» и «носимое компьютерное оборудование».

Скорее всего компания может быть связана с Apple, которая часто использует подставные организации для сохранения секретности. Достаточно вспомнить компанию “Yosemite Research LLC”, которая используется Apple для регистрации имен macOS — Yosemite и Big Sur.

Стоит заметить, что ещё в феврале, разработчики нашли в логах App Store упоминание RealityOS. Поэтому презентацию очков смешанной реальности стоит ждать уже осенью.

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