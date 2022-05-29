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Новости

Apple зарегистрировала торговую марку RealityOS для MR–гарнитуры

Никому не известная компания «Realityo Systems LLC» зарегистрировала торговую марку RealityOS. На это обратил внимание Дизайнер Паркер Ортолани.

Заявка на регистрацию была подана 8 декабря 2021 года, а в качестве категорий указаны «периферийные устройства», «программное обеспечение» и «носимое компьютерное оборудование».

Скорее всего компания может быть связана с Apple, которая часто использует подставные организации для сохранения секретности. Достаточно вспомнить компанию “Yosemite Research LLC”, которая используется Apple для регистрации имен macOS — Yosemite и Big Sur.

Стоит заметить, что ещё в феврале, разработчики нашли в логах App Store упоминание RealityOS. Поэтому презентацию очков смешанной реальности стоит ждать уже осенью.

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Источник:
9to5mac

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