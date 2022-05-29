В iOS 16 появится функция Always-On Display

Известный журналист из Bloomberg Марк Гурман рассказал, что с приходом iOS 16 пользователям iPhone станет доступна функция Always-On Display (AOD). По его данным, ее должны были добавить в флагманы 2021 года, но по каким-то причинам этого не случилось.

Изначально новая фича будет доступна только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. На другие модели, функция всегда включенного дисплея, возможно, распространится позже.

Чтобы AOD не тратила всю зарядку слишком быстро, при его активации частота кадров будет снижаться. Это будет происходить за счет LTPO-панелей.

Подробностей о грядущей линейке iPhone 14 довольно много. Известно, что в сентябре представят 4 смартфона: iPhone 14 и 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. От линейки mini купертиновцы в этом году отказались. Самые важные обновления коснутся только Pro-версий. У них не будет челки, рамки станут тоньше и появится новый 48-мегапиксельный датчик в камере.

Посмотреть рендеры базовых iPhone 14 и iPhone 14 Pro в фиолетовом цвете можно здесь и здесь.

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