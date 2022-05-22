MR-гарнитура Apple получит 14 камер

Компания Apple продолжает работу над новым продуктом – гарнитурой смешенной реальности. Первые известия о ней появились в виде прототипа для совета директоров, а презентация для всех должна состояться до конца 2022 года.

Теперь стало известно, что для создания реалистичного аватара пользователи в гарнитуру будет встроено 14 камер. Они должны будут отображать точную мимику своего владельца.

Любительский концепт MR-гарнитуры Apple

При разработке устройства в качестве консультанта был привлечен Джони Айв, который не работает в Apple с 2019 года. Он вносил свои рекомендации по размещению камер, аккумулятора и эргономики устройства.

Устройство будет полностью самостоятельным. Оно не потребует Mac, iPhohe или любой другой гаджет компании. Также есть информация, что MR-гарнитура Apple будет совместима с некоторыми играми для iPad и будет отслеживать движения рук пользователя для управления.

По слухам, презентация состоится до конца 2022 года, а в продаже устройство появится в 2023 году за $2000.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!