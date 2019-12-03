iPhone SE 2 появился на живых фото
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Новости

iPhone SE 2 появился на живых фото

Будущий iPhone SE 2 периодически мелькает на рендерах. Но теперь смартфон появился на живых фото.

  • Se 2
  • Se2
  • Se 2 1

Однако, возникают сомнения по поводу достоверности этих фото. Даже известный инсайдер Бен Гескин предположил, что это никакой не SE 2, а измененный 11 Pro, которому сделали плоскую боковую панель. Создать такой эффект мог любой энтузиаст, а выдать за iPhone SE 2 и того проще.

К тому же, большой блок камеры с тремя датчиками на iPhone SE выглядит совсем сомнительно.

Напомню, что Apple должна представить доступный смартфон в марте 2020 года. Ожидается, что у SE 2 будет 4,7-дюймовый ЖК-экран, фирменная система Apple A13 и 3 Гб оперативной памяти. Новинка будет продавать по цене $399.

Также есть слухи, что предполагаемый iPhone SE 2 будет “потерянным” iPhone 9. А линейку компактных и доступных SE купертиновцы продолжат только в 2021 году. Остается только дождаться весны следующего года, чтобы Apple прояснила всю сложившуюся неразбериху.

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