iPhone SE 2 появился на живых фото

Будущий iPhone SE 2 периодически мелькает на рендерах. Но теперь смартфон появился на живых фото.

Однако, возникают сомнения по поводу достоверности этих фото. Даже известный инсайдер Бен Гескин предположил, что это никакой не SE 2, а измененный 11 Pro, которому сделали плоскую боковую панель. Создать такой эффект мог любой энтузиаст, а выдать за iPhone SE 2 и того проще.

Obviously this is not the iPhone SE 2, but iPhone 11 Pro with custom squared-off sides. But I like this video because it gives us a good idea how #iPhone12 could look like 🙌🏻



(video from https://t.co/8GsbcuZyRK) pic.twitter.com/qWUJyBLTNy — Ben Geskin (@BenGeskin) December 19, 2019

К тому же, большой блок камеры с тремя датчиками на iPhone SE выглядит совсем сомнительно.

Напомню, что Apple должна представить доступный смартфон в марте 2020 года. Ожидается, что у SE 2 будет 4,7-дюймовый ЖК-экран, фирменная система Apple A13 и 3 Гб оперативной памяти. Новинка будет продавать по цене $399.

Также есть слухи, что предполагаемый iPhone SE 2 будет “потерянным” iPhone 9. А линейку компактных и доступных SE купертиновцы продолжат только в 2021 году. Остается только дождаться весны следующего года, чтобы Apple прояснила всю сложившуюся неразбериху.