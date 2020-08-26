Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Осенью iPhone SE 2 станет дешевле

Грядущей осенью Apple представит долгожданную серию iPhone 12. Ожидается, что компания выпустит сразу четыре модели смартфона с различными диагоналями экрана и камерами.

Как сообщают инсайдеры и аналитики, осенью стоимость iPhone SE 2-го поколения снизится на $50, что в итоге составит $349 или около 26 тысяч рублей по текущему курсу. Кроме того, подешевеет iPhone 11 приблизительно также на $50. Корректировка цен произойдёт, как нетрудно догадаться, на фоне выхода флагманского iPhone 12.

  • Snimok Jekrana 2020 08 26 V 10.06.49

Стоит заметить, что цена iPhone SE после релиза не изменялась и начинается минимум от 39 990 рублей. В редких случаях официальные ритейлеры делали скидки. Поэтому дождаться осени станет верным решением.

В своё время iPhone SE первого поколения стал настоящих хитом у пользователей по всему миру, особенно привлекательным было предложение, когда продавцы предлагали официальную модель всего за 15 тысяч рублей.

Источник:
MacHub, Twitter
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Валентин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

Комментарии

Подписаться
Уведомление о
0 Комментарий
Inline Feedbacks
View all comments

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить