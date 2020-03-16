В коде iOS 14 обнаружили упоминание iPhone 9 Plus

Ресурс 9to5Mac обнаружил в коде iOS 14 упоминание будущего iPhone 9 (SE 2). Там же оказались характеристики ещё одного iPhone с увеличенной диагональю экрана. Предполагается, что речь идёт об iPhone 9 Plus.

В остальном у смартфонов одинаковые данные — Touch ID и процессор Apple A13. Скорее всего, iPhone 9 (SE 2) получит 4,7-дюймовый дисплей, а у iPhone 9 Plus (SE 2 Plus) — 5,5-дюймовый.





Рендеры iPhone 9 (SE 2)

Доступную линейку должны были представить в конце марта. Однако, скорее всего, коронавирус не даст планам сбыться и презентацию перенесут.