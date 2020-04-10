Аналитик рассказал о датах выхода iPhone 9 и iPhone 12

Аналитик Джефф Пу поделился новыми прогнозами о выходе iPhone 9, 12 и 12 Pro/Pro Max. Источник утверждает, что коронавирус все-таки повлиял на новинки от Apple.

По новой информации, доступный iPhone 9 (iPhone SE 2) представят уже через неделю. Поверить в это можно, но без сомнений не обходится. Ожидалось, что новинку покажут ещё в конце марта. Однако, из-за пандемии ее выход переносится раз за разом. На официальном сайте Apple уже несколько раз появлялись упоминания смартфона, а магазины аксессуаров публиковали чехлы для него.





Рендеры iPhone 9 (SE 2)

Флагманская линейка iPhone 12 также немного пострадает. Базовую версию iPhone 12 купертиновцы представят в сентябре, а топовые версии 12 Pro/12 Pro Max покажут не раньше октября. Такая ситуация для компании не в новинку: iPhone X и XR выходили позже сентябрьской презентации.