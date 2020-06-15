iPhone SE 2020 уже можно купить на 5 тысяч дешевле

Онлайн-площадка Tmail на AliExpress запустила скидку на новый iPhone SE второго поколения. Приобрести новинку можно за 34 990 рублей, вместо официальной стоимости в 39 990 рублей.

iPhone SE сохранил корпус и дизайн iPhone 8, но полностью поменялся в техническом плане. Смартфон имеет процессор Apple A13, который используется в линейке iPhone 11, а также защиту от воды по стандарту IP67.

Чтобы получить iPhone SE 2020 на Tmail со скидкой, нужно применить промокод ZHARA3000. Акция продлится до 21 июня.