Новый iPhone SE получил 3D Touch

Приятный бонус для всех потенциальных покупателей iPhone SE 2-го поколения. Оказалось, что Apple оснастила новый смартфон поддержкой технологии 3D Touch, которая исчезла со всех актуальных iPhone. Об этом стало известно из рекомендаций по проектированию дизайна для устройств компании.

В рекомендациях для разработчиков указывается перечень айфонов с технологией отслеживания силы нажатия на дисплей, а сам список такой:

iPhone SE 2-го поколения

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s Plus

iPhone 6s

Стоит отметить, что в официальных характеристиках iPhone SE 2020 указывается, что устройство поддерживает технологию Haptic Touch. По всей видимости такое решение связано с iOS 13, которая имеет аналогичные жесты под названием Haptic Touch.