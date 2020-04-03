Новый iPhone SE получил 3D Touch

Приятный бонус для всех потенциальных покупателей iPhone SE 2-го поколения. Оказалось, что Apple оснастила новый смартфон поддержкой технологии 3D Touch, которая исчезла со всех актуальных iPhone. Об этом стало известно из рекомендаций по проектированию дизайна для устройств компании.
В рекомендациях для разработчиков указывается перечень айфонов с технологией отслеживания силы нажатия на дисплей, а сам список такой:
- iPhone SE 2-го поколения
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
Стоит отметить, что в официальных характеристиках iPhone SE 2020 указывается, что устройство поддерживает технологию Haptic Touch. По всей видимости такое решение связано с iOS 13, которая имеет аналогичные жесты под названием Haptic Touch.
Подпишитесь на The GEEK в Telegram
Комментарии