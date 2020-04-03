Новый iPhone SE получил 3D Touch
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Новый iPhone SE получил 3D Touch

Приятный бонус для всех потенциальных покупателей iPhone SE 2-го поколения. Оказалось, что Apple оснастила новый смартфон поддержкой технологии 3D Touch, которая исчезла со всех актуальных iPhone. Об этом стало известно из рекомендаций по проектированию дизайна для устройств компании.

Iphone Se 2020 2

В рекомендациях для разработчиков указывается перечень айфонов с технологией отслеживания силы нажатия на дисплей, а сам список такой:

  • iPhone SE 2-го поколения
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone 8
  • iPhone 7 Plus
  • iPhone 7
  • iPhone 6s Plus
  • iPhone 6s

Стоит отметить, что в официальных характеристиках iPhone SE 2020 указывается, что устройство поддерживает технологию Haptic Touch. По всей видимости такое решение связано с iOS 13, которая имеет аналогичные жесты под названием Haptic Touch.

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