Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Новости

Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple

В официальном интернет-магазине Apple “засветился” аксессуар для нового доступного iPhone. Если все ждали логичное название вида iPhone SE 2 или iPhone 9, то Apple решила пойти другим путём и по всей видимости нас ждёт просто iPhone SE, как и 4 года назад.

Само название случайно подтвердилось в Apple Store. Мы решили проверить и обнаружили в аксессуарах для iPhone 7 защитное стекло от Belkin для iPhone SE / 8 / 7. Размер явно не предназначен для старого iPhone SE, так как его экран гораздо меньше в ширину и в высоту.

  • The Geek Ru Iphonese2 Screenshot
  • The Geek Ru Iphonese Screenshot

По предварительным данным, iPhone SE получит корпус от iPhone 8 и мощный процессор Apple A13 от iPhone 11. Также сохранится сканер отпечатков пальцев в кнопке и 4,7-дюймовый дисплей.

Презентация iPhone SE ожидается уже сегодня, 3 апреля.

Подпишитесь на The GEEK в Вконтакте

Комментарии

Нашли ошибку в тексте?
Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить