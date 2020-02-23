Аксессуар для нового iPhone SE появился на сайте Apple

В официальном интернет-магазине Apple “засветился” аксессуар для нового доступного iPhone. Если все ждали логичное название вида iPhone SE 2 или iPhone 9, то Apple решила пойти другим путём и по всей видимости нас ждёт просто iPhone SE, как и 4 года назад.

Само название случайно подтвердилось в Apple Store. Мы решили проверить и обнаружили в аксессуарах для iPhone 7 защитное стекло от Belkin для iPhone SE / 8 / 7. Размер явно не предназначен для старого iPhone SE, так как его экран гораздо меньше в ширину и в высоту.

По предварительным данным, iPhone SE получит корпус от iPhone 8 и мощный процессор Apple A13 от iPhone 11. Также сохранится сканер отпечатков пальцев в кнопке и 4,7-дюймовый дисплей.

Презентация iPhone SE ожидается уже сегодня, 3 апреля.