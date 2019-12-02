iPhone SE 2 показали на качественных рендерах
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Новости

iPhone SE 2 показали на качественных рендерах

Несмотря на то, что модель iPhone 11 была выпущена не совсем давно, многие пользователи уже смотрят в будущее и фантазируют на счет дизайна будущего iPhone. Кстати, информация и предположительный дизайн iPhone 12 уже появлялись в сети. Теперь же настала очередь говорить об iPhone SE 2.

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Недавно на канале ConceptsiPhone появились рендеры этого девайса. Стоит отметить, что аппарат сочетает в себе как нотки ностальгии по прошлому, так и инновации, с которыми мы столкнулись в 2019 году. На это намекают минимальные рамки вокруг дисплея и прямоугольный модуль камеры, как в iPhone 11.

Что касается прошлых традиций компании, то вернется стандартный аудиоразъем и круглые кнопки регулировки громкости. Из других особенностей нового устройства стоит выделить 4,7-дюймовый дисплей, чипсет A13 и поддержку только 4G-сетей. Что касается памяти, то в iPhone SE 2 мы увидим 3 ГБ ОЗУ+64 или 128 ГБ ПЗУ.

Цветовых вариаций будет насчитываться три: белый, серый и красный. Ожидается, что аппарат будет представлен в первом квартале будущего года. Его стоимость составит 400 долларов.

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