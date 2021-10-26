Инсайдер утверждает, что в 2022 году выйдет SE Plus, а SE 3 — в 2024-м

Инсайдер Росс Янг, который основал исследовательские компании Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch, со ссылкой на свои источники сообщил новые данные о будущих бюджетных смартфонах iPhone.

По его данным, в 2022 году выйдет iPhone SE Plus. Он получит корпус и экран от iPhone 8, но железо будет очень мощным. Заявлена однокристальная система Apple A15 и поддержка сетей пятого поколения. Также будет экран диагональю 4,7 дюйма.

При этом iPhone SE 3 может получить корпус от iPhone XR или iPhone 11, одиночную камеру и новое железо. Однако он выйдет уже в 2024 году. В качестве экрана будет установлен ЖК-дисплей с диагональю 5,7-6,1 дюйма.

При этом если с iPhone SE Plus всё ясно — новинка получит только сканер отпечатка в кнопке, то iPhone SE 3 может получить FaceID. Но это пока неточно.