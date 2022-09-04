iPhone 14 Pro получит увеличенную батарею

Популярный журналист Марк Гурман из Bloomberg рассказал, что в новых iPhone увеличат объем батареи. Насколько конкретно он вырастет — неизвестно.

Более емкие аккумуляторы достанутся только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Отчасти, это будет сделано, чтобы компенсировать функцию Always-On Display, которая значительно тратит заряд. Как в целом она будет работать можно почитать здесь.

Этим же фактом, объяснят выросшие размеры и габариты новинок.

Также iPhone 14 Pro и 14 Pro Max ждет переменная частота дисплея с 1 до 120 Гц.

Всю линейку iPhone 14 представят уже 7 сентября. Всего будет четыре смартфона: базовые iPhone 14 и 14 Plus; более дорогие — iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Все самые крупные обновления и преимущества достанутся Pro-версиям: 48-мегапиксельный датчик камеры, процессор A16 Bionic, вырез на месте челки и многое другое.

По слухам, в этот же день Apple может представить AirPods Pro 2.

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