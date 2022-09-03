Показана работа Always-On Display в iPhone 14 Pro

Появились подробности о работе функции Always-On Display в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. Отличия с этой же функцией у Android-смартфонов точно будут.

Всегда включенный дисплей будет работать с iOS 16. Сейчас он функционирует с ошибками, поэтому Apple планирует после презентации оперативно выпустить прошивку 16.0.1 либо 16.1, чтобы исправить все недочеты.

Итак, Always-On Display в iPhone 14 Pro/14 Pro Max будет работать следующим образом:

Иконки батареи, сети и другие конфигурации, которые показываются в верхней части экрана отображаться не будут.

Обои будут сильно затемнятся и отображаться без перспективы.

Чтобы не выгорел OLED-дисплей, виджеты будут появляться и исчезать в определенные промежутки времени.

Картинка на основном экране и экране блокировки будут идентичны. Шрифт, обои, цвета и виджеты должны быть одинаковы.

Уведомления будут появляться снизу по одному и оставаться незаметными в течение 10 секунд. При включении, они перейдут в привычный вид. Также можно будет включить счетчик уведомлений в нижней части дисплея.

Apple представит новую линейку iPhone 14 уже 7 сентября. Почитать про последние утечки и появившуюся информацию можно здесь и здесь.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!