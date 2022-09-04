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Новости

Apple представит AirPods Pro 2 на сентябрьской презентации

Компания Apple анонсирует беспроводные наушники AirPods Pro 2 уже 7 сентября во время осенней презентации. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По слухам, новые AirPods Pro 2 оснастят чипом H2, который позволит улучшить звучание воспроизводимых треков, увеличит время автономной работы и будет поддерживать кодек Apple Lossless, а также стандарт Bluetooth LE Audio.

Кроме того, наушники смогут отслеживать физическую активность пользователя, а зарядный кейс получит встроенный динамик для поиска через приложение «Локатор».

Ранее в сеть попали CAD-рендеры нового корпуса AirPods Pro 2.

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Источник:
Bloomberg
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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