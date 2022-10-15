iPhone 14 Pro Max работает на 25% дольше, чем Samsung Galaxy S22 Ultra

Блогеры из YouTube-канала PhoneBuff сравнили автономную работу двух флагманов — iPhone 14 Pro Max и Samsnug Galaxy S22 Ultra (версия с процессором Snapdragon 8 Gen 1).

Для тестирования авторы видео использовали роботизированный манипулятор. Это делается для того, чтобы избежать погрешностей в результатах по вине человеческого фактора. Сами дисплеи у обоих смартфонов схожи по диагонали и получили поддержку 120 Гц.

Оказалось, что iPhone 14 Pro Max способен работать значительно дольше, он выдержал 11 часов 38 минут работы экрана. Samsung Galaxy S22 Ultra может похвастаться только 9 часами и 16 минутами. Разница автономной работы смартфонов составила около 25%.

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