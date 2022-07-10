Apple может поднять стоимость всех iPhone 14 на $100

По прогнозам аналитиков Apple поднимет стоимость всех смартфонов линейки iPhone 14 на $100. Об этом сообщил Дэн Айвз из Wedbush Securities.

Другой аналитик Бен Вуд из CCS Insight эту информацию подтвердил, но добавил, что Apple еще не приняла это решение. Она может оставить стоимость устройств на прежнем уровне, но тогда будет зарабатывать меньше.

Стоимость исходя из этих данных складывается следующая:

iPhone 14 (128 ГБ) — $899;

iPhone 14 Plus (128 ГБ) — $999;

iPhone 14 Pro (128 ГБ) — $1099;

iPhone 14 Pro (128 ГБ) — $1199.

Причиной роста цен является увеличение расходов по всей цепочке поставок купертиновцев. Большинство поставщиков поднимали цены из-за нехватки микросхем, локдаунов в Китае и других факторов. Поэтому теперь производитель подумывает переложить эти затраты на покупателей.

Новая линейка iPhone 14 уже появлялась на многочисленных рендерах, посмотреть можно здесь и здесь. Известно, что все самое интересное в этом году достанется Pro-версиям. Они получат процессор A16 Bionic, новую 48-мегапиксельную камеру, LTPO-экраны с частотой обновления от 1 и 120 Гц, функцию Always on Display и лишаться челки.

Представить серию iPhone 14 должны традиционно в сентябре.

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