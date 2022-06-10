Опубликовано живое фото iPhone 14 Pro с iOS 16

В Twitter аккаунта Apple Hub появилось живое фото iPhone 14 Pro с iOS 16. Сразу отмечаем, что изображение может оказаться фейком. Но в целом снимок выглядит довольно близким к реальности.

На фото подтверждение слухов по поводу исчезновения челки — вместо нее два выреза под датчики Face ID и фронтальной камеры. Также бросается в глаза фича iOS 16 — настраиваемое время.

Всего Apple выпустит в этом году четыре смартфона: iPhone 14 и 14 Max, а также iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. От линейки mini купертиновцы в этому году отказались.

Все самые классные нововведения достанутся линейке Pro: отсутствие челки, новый 48-мегапиксельный датчик камеры, экраны LTPO с 120 Гц и даже функция Always On Display. Посмотреть подробные рендеры можно здесь и здесь.

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