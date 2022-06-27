iPhone 14 Pro получит функцию Always-On Display

Грядущее поколение iPhone 14 обзаведётся долгожданной функцией, которая уже давно есть у других производителей. Речь идёт об Always-On Display (всегда включенный дисплей) и появится она только во флагманских iPhone 14 Pro. Младшие версии iPhone 14, увы, но станут менее привлекательными по техническим параметрам.

Также «прошки» получат обновлённые LTPO-экраны, частота их отображения будет варьироваться между 1 и 120 Гц. Для сравнения, дисплей 13 Pro обновляется с минимальной частотой 10 Гц. Столь низкая частота позволит внедрить Always-On Display.

Функция позволит выводить различную информацию на заблокированный экран. Например, виджеты с погодой, спортивными кольцами или уведомлениями. Естественно, её можно будет отключить в настройках, если она не потребуется пользователю.

Серия iPhone 14 Pro будет представлена в сентябре.

Подпишитесь на наш новый Телеграм-канал! Там много интересного!