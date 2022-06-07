Ошибка в iOS 16 уменьшает ёмкость батареи iPhone

В сети начали появляться первые сообщения от пользователей, которые решили опробовать свежую iOS 16. Сейчас она доступна в виде бета-версии для разработчиков и участников программы тестирования.

Не обошлось без проблем. Концептмейкер Бен Гескин рассказал в своём Твиттере, что после обновления до iOS 16 у его iPhone 13 Pro обнаружилась проблема с аккумулятором. В разделе «Состояние аккумулятора» максимальная ёмкость со 100% упала до 97%. Аналогичную проблему описал инсайдер iSpeedtestOS.

По мнению многих обозревателей, проблема связана с обычной ошибкой в iOS 16, а по факту никакого уменьшения батареи не произошло.

Напоминаем, что появился список iPhone, которые обновятся до iOS 16.

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