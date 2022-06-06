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Новости

Список iPhone, которые обновятся до iOS 16

Компания Apple на WWDC 2022 представила новую iOS 16. Она обзавелась множеством нововведений и некоторыми улучшениями. Теперь появился список устройство, которые смогут обновиться до последней версии iOS.

К сожалению получить iOS 16 не смогут iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 и iPhone SE первого поколения.

Список iPhone с поддержкой iOS 16 выглядит так:

  • Вся серия IPhone 13
  • Вся серия iPhone 12
  • Вся серия iPhone 11
  • iPhone Xs
  • iPhone Xs Max
  • iPhone Xr
  • iPhone X
  • iPhone 8
  • iPhone 8 Plus
  • iPhone SE (2022)
  • iPhone SE (2020)

Пока новая операционная система доступна для разработчиков и участников программы бета-тестирования. Релиз для всех состоится осенью 2022 года.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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