Список iPhone, которые обновятся до iOS 16

Компания Apple на WWDC 2022 представила новую iOS 16. Она обзавелась множеством нововведений и некоторыми улучшениями. Теперь появился список устройство, которые смогут обновиться до последней версии iOS.
К сожалению получить iOS 16 не смогут iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7 и iPhone SE первого поколения.
Список iPhone с поддержкой iOS 16 выглядит так:
- Вся серия IPhone 13
- Вся серия iPhone 12
- Вся серия iPhone 11
- iPhone Xs
- iPhone Xs Max
- iPhone Xr
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone SE (2022)
- iPhone SE (2020)
Пока новая операционная система доступна для разработчиков и участников программы бета-тестирования. Релиз для всех состоится осенью 2022 года.
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