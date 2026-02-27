HUAWEI выпустила часы для бегунов WATCH GT Runner 2 и фитнес-браслеты Band 11

Помимо смартфона Mate 80 Pro и планшета MatePad Mini, компания HUAWEI представила в Мадриде (Испания) глобальные версии своих носимых устройств — WATCH GT Runner 2 и Band 11.

HUAWEI WATCH GT Runner 2

Одной из ключевых новинок стали часы для бегунов WATCH GT Runner 2. Они получили легкий (34,5 г) и тонкий (10,7 мм) корпус, а также большой круглый 1,32-дюймовый AMOLED-экран, помещенный в геометрическую рамку. Передняя панель выполнена из титанового сплава, а задняя — из композитных материалов с армированными волокнами.

Часы выпускаются в трех цветах: Dawn Orange, Dusk Blue и Midnight Black. Ключевыми фишками оранжевой и синей версии стали ремешки с градиентом. Все ремешки получили AirDry — технологию, которая предотвращает прилипание ремешка к коже после тренировки, обеспечивая дополнительную циркуляцию воздуха.

WATCH GT Runner 2 способны работать до 32 часов с включенным GPS и до 14 дней при обычном использовании. Уровень водонепроницаемости составляет 5 ATM, IP69. Устройство выдерживает погружение в воду до 40 метров.

Всего часы получили более 100 спортивных режимов, в том числе новый интеллектуальный режим «Марафон», который предлагает точные показатели и экспертный анализ, а также функция «Сверхточного позиционирования», которая обеспечивает на 20% более точное отслеживание местоположения.

Кроме того, часы поддерживают функции мониторинга состояния здоровья, в том числе систему TruSense Health, которая отслеживает сердце в режиме реального времени.

Цена HUAWEI WATCH GT Runner 2 — 399 евро (~36 400 рублей).

HUAWEI Band 11

Фитнес-браслеты Band 11 и Band 11 Pro также появились на глобальном рынке. Устройства немного отличаются внешне, но получили 1,62-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением 286×482 пикселя и AOD. При этом у «прошки» панель чуть изогнута и имеет яркость до 2000 нит, а у «базы» — 1500 нит.

Размеры устройств различаются:

HUAWEI Band 11 — 42.6×28.2×8.99 мм, 16-17 г;

HUAWEI Band 11 Pro — 43.5×28.2×8.99 мм, 18 г.

Линейка получила обновленную функцию Emotional WellBeing 2.0, который отслеживает эмоциональное состояние пользователя по 12 параметрам и сопровождается интерактивными виртуальными питомцами, а также дает рекомендации по дыхательным упражнениям.

Батарея обеспечивает до 14 дней работы при обычном использовании. Также есть более 100 циферблатов, различные спортивные режимы и базовые опции для мониторинга состояния здоровья и сна.

HUAWEI Band 11 (слева) и HUAWEI Band 11 Pro (справа)

Цены: