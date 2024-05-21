TP-LINK выпустила роутеры BE3600 и BE5100 с поддержкой Wi-Fi 7

В каталоге компании TP-LINK появились новые модели маршрутизаторов с ценой в 40 долларов — TL-7DR3650 Easy Exhibition Edition и TL-7DR5150 Easy Exhibition Edition или BE3600 и BE5100. Устройства отличаются высокой производительностью, увеличенной зоной покрытия и современным стандартом Wi-Fi 7, а также уже доступны для предварительных заказов в США и Китае.

Модель BE3600 в первую очередь ориентирована на производительность. Все благодаря многоканальной технологии MLO, которая обеспечивает скорость до 5,2 раза выше, чем у однодиапазонных маршрутизаторов. Кроме этого, роутер оснащен функцией TP-LINK Xtra Range 2.0, из-за чего диапазон 5 ГГц расширен на 4,5 метра. Отдельно отметим поддержку IPTV, два порта WAN и кнопку «Yizhan» для создания сети MESH на несколько маршрутизаторов.

Модель BE5100 идет по другому пути и отличается поддержкой нового поколения Wi-Fi 7. При этом, маршрутизатор имеет необычную конструкцию, в которой цифровые и аналоговые чипы находятся раздельно. Кстати о них: цифровые на 6-нм техпроцессе отвечают за эффективность, а пять модулей FEM в аналоговых за мощность сигнала. И все это с поддержкой технологии 3×3 MIMO, которая повышает уровень сигнала и передачи данных.