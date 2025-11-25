Представлен HUAWEI Mate X7 — тоньше, мощнее, автономнее

Компания HUAWEI вместе с флагманской линейкой Mate 80 выпустила новый складной смартфон Mate X7. Новинка получила обновлённый дизайн, новое «железо» и ряд других заметных улучшений.

Характеристики HUAWEI Mate X7

Габариты: 156,8×144,2×4,5 мм в разложенном виде (в сложенном — 156,8×73,8×9,5 мм), 235 г;

Внутренний экран: 8 дюймов, LTPO OLED, 2416×2210 пикселей, 1-120 Гц, 2500 нит, ШИМ 1440 Гц;

Внешний экран: 6,49 дюймов, LTPO OLED, 2444×1080 пикселей, 1-120 Гц, 3000 нит, ШИМ 1440 Гц;

Процессор: Kirin 9030 Pro;

Память: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ;

Камеры: основная — 50 Мп, 1/1.56″, переменная диафрагма f/1.4-4.0, OIS; широкоугольная — 40 Мп, f/2.2; перископ — 50 Мп, f/2.2, 3.5-кратный оптический зум, OIS; спектральная камера — 1.5 Мп; внутренняя фронталка — 8 Мп, f/2.2; внешняя фронталка — 8 Мп, f/2.2;

Аккумулятор: 5525 мАч, быстрая проводная зарядка 66 Вт, беспроводная 50 Вт, реверсивная 5 Вт;

Безопасность: IP58/59, сканер отпечатков пальцев в кнопке питания, распознавание по лицу;

ОС: HarmonyOS 6.0;

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Qzss, Galileo, NavIC, две nanoSIM-карты, USB 3.1 Gen 1.

Помимо стандартной версии, HUAWEI анонсировала Collector’s Edition. Коллекционка отличается более крупным основным сенсором (1/1,28 дюйма), батареей на 5600 мАч, дополнительными конфигурациями памяти (16/512 ГБ, 16/1024 ГБ, 20/1024 ГБ), поддержкой спутниковых звонков и более прочным внешним стеклом Kunlun 2.

HUAWEI Mate X7 доступен в пяти цветах: белом, чёрном, голубом, фиолетовом и красном. Цены на раскладушку стартуют от 12 999 юаней (~144 300 рублей).