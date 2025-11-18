HUAWEI nova 14i поступил в продажу в России по цене от 17 999 рублей | The GEEK
close
Новости

HUAWEI nova 14i поступил в продажу в России по цене от 17 999 рублей

Ключевыми особенностями смартфона стали огромный 6,95-дюймовый экран и батарея на 7000 мАч.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:33

«М.Видео» объявила о старте продаж в России смартфона HUAWEI nova 14i. Новинка получила большой экран и ёмкий аккумулятор.

HUAWEI nova 14i оснащён 6,95-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и поддержкой 16,7 млрд цветов.

«Под капотом» смартфона чип Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти, хранилище на 128/256 ГБ и батарея на 7000 мАч. «Из коробки» он работает на базе EMUI 14.2.

За фото и видеовозможности отвечают основная камера на 50 Мп и фронталка на 8 Мп. Вторым модулем в блоке камер стал объектив для измерения глубины резкости 2 Мп.

Кроме того, смартфон получил две SIM-карты, боковой сканер отпечатков пальцев, дополнительную кнопку для быстрого доступа к приложениям, а также поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Цены на новинку следующие:

  • HUAWEI nova 14i (8/128 ГБ) — 17 999 рублей;
  • HUAWEI nova 14i (8/256 ГБ) — 19 999 рублей.

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры

  2. Обзор TECNO SPARK Slim: стильный, как iPhone Air, но в пять раз дешевле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI MatePad Pro 12.2″ 2025: лучший экран года или переоценённый апгрейд?

    Обзоры

  4. Обзор Anker Soundcore P41i: наушники, что превращаются в пауэрбанк — гениально или странно?

    Обзоры

  5. Обзор TENET T8: две тысячи километров по трассам и городам

    Обзоры

  6. Обзор HONOR MagicBook Art 14 2025: тонкий, мощный и опасно похож на MacBook

    Обзоры
Смотреть все обзоры