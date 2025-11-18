HUAWEI nova 14i поступил в продажу в России по цене от 17 999 рублей

«М.Видео» объявила о старте продаж в России смартфона HUAWEI nova 14i. Новинка получила большой экран и ёмкий аккумулятор.

HUAWEI nova 14i оснащён 6,95-дюймовым LCD-экраном с разрешением 2376×1080 пикселей, частотой обновления 90 Гц и поддержкой 16,7 млрд цветов.

«Под капотом» смартфона чип Snapdragon 680, 8 ГБ оперативной памяти, хранилище на 128/256 ГБ и батарея на 7000 мАч. «Из коробки» он работает на базе EMUI 14.2.

За фото и видеовозможности отвечают основная камера на 50 Мп и фронталка на 8 Мп. Вторым модулем в блоке камер стал объектив для измерения глубины резкости 2 Мп.

Кроме того, смартфон получил две SIM-карты, боковой сканер отпечатков пальцев, дополнительную кнопку для быстрого доступа к приложениям, а также поддержку Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Цены на новинку следующие: