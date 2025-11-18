Дизайн и дата выхода складного HUAWEI Mate X7 раскрыты официально

HUAWEI официально раскрыла внешний вид и дату презентации нового складного смартфона Mate X7. Внешне устройство отличается от прошлогоднего Mate X6 переработанным блоком камер.

Смартфон будет доступен в пяти цветах: бежевом, голубом, красном, фиолетовом и черном (нет на фото). Красная и фиолетовая версии выполнены из эко-кожи.

Ожидается внутренний экран размером 7,95 дюйма, увеличенная батарея, тонкий корпус и фирменный процессор Kirin 9030. Есть вероятность, что Mate X7 поступит в продажу и на российском рынке.

Официальная презентация HUAWEI Mate X7 состоится 25 ноября.