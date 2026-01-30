Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S с бумажным экраном PaperMatte появился в России | The GEEK
Планшет HUAWEI MatePad 11,5 S с бумажным экраном PaperMatte появился в России

Обновлённое устройство предлагает тонкий цельнометаллический корпус, яркий и быстрый экран, а также поддержку умной клавиатуры и фирменного стилуса.
Редакция The GEEK сегодня в 12:18

В российских магазинах электроники начались продажи нового HUAWEI MatePad 11,5 S — планшета с антибликовым экраном PaperMatte, аккумулятором 8800 мАч и поддержкой умной магнитной клавиатуры.

Обновлённый MatePad 11,5 S получил LCD-экран с разрешением 2,8K, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью до 500 нит. Традиционно HUAWEI представила две версии планшета — стандартную и с антибликовым экраном PaperMatte.

Устройство получило тонкий (6,1 мм) и лёгкий (515 г) цельнометаллический корпус в двух цветах: зелёном и космическом сером. Планшет поддерживает стилус HUAWEI M-Pencil Pro и комплектуется умной магнитной клавиатурой.

Модель предлагается с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. MatePad 11,5 S работает на HarmonyOS 4.3 и поддерживает десктопные версии приложения WPS Office для работы с документами и презентациями.

Цены на HUAWEI MatePad 11,5 S в России следующие:

  • HUAWEI MatePad 11,5 S 2026 (Wi-Fi, 12/256 ГБ с клавиатурой) — 40 999 рублей;
  • HUAWEI MatePad 11,5 S 2026 PaperMatte (Wi-Fi, 12/256 ГБ с клавиатурой) — 45 999 рублей.

При покупке любой версии покупатель получает в подарок стилус HUAWEI M-Pencil 3, мышь и один год дополнительной гарантии.

