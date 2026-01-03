HUAWEI готовит Mate 80 GTS — конкурент HONOR WIN со встроенной турбиной

HUAWEI может выпустить смартфон с активной системой охлаждения, который станет прямым конкурентом линейки HONOR WIN. Речь идет о загадочной модели Mate 80 GTS, о которой в последнее время всё чаще появляются слухи.

По предварительной информации, Mate 80 GTS станет частью серии Mate 80 и может выйти в первой половине 2026 года. Предполагается, что он получит встроенную в блок камер турбину для охлаждения, повышения производительности и стабильной работы под нагрузкой.

Интересно, что HUAWEI уже неоднократно регистрировала торговую марку GTS, однако ни один смартфон с таким названием так и не был представлен. Слухи об активном охлаждении ранее связывали с флагманами Mate 80, однако HUAWEI якобы отказалась от этой идеи, чтобы представить технологию позже.